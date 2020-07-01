Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sokak lambasının yanmadığı ihbarı üzerine harekete geçen elektrik edipleri, aydınlatma direğine çıktıklarında, lambanın içerisine bir kuşun yuva yaptığını gördü.

Şaşkına dönen ekipler, yuvanın içerisinde bulunan 5 yumurtaya da zarar vermemek için direğe yeni bir lamba taktı. Ekiplerin hassas davranışı, mahalleli tarafından taktirle karşılandı.

"Duyarlı davranışları için teşekkür ederim"

Duyarlı davranışı için elektrik ekiplerine teşekkür eden mahalle sakini Ömer Günay, "Sokak lambası yanmadığı için yetkilileri arayarak ihbarda bulunduk. İhbar üzerine gelen ekipler, lambanın içerisine bir kuşun yuva yaptığını ve yuvanın içerisinde yumurtalar bulunduğunu söyledi. Aydınlatma direğine yeni bir lamba takılacağını bildirip gittiler. Ben şaşırdım, arkadaşlar ekip arabasıyla ayrıldıktan kısa süre sonra tekrar geri gelerek direğe yeni bir lamba taktılar. Böylece kuş yuvasının bozulmamasına mani oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Güzel bir hizmet verdiler, yumurtaları görerek yuvayı bozmadan yeni bir lamba takmaları bütün vatandaşları mutlu etti" diye konuştu.