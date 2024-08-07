Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2024 20:09

Arhavi'de doğalgaz çalışmalarına başlandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Arhavi'de doğalgaz çalışmalarına başlandı

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Musazade Mahallesi Şehit Asteğmen Mehmet Altanlar Caddesi'nde düzenlenen törende, doğalgazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 3 bin 500 konutun yıllık katı yakıt masrafının 128 milyon lira civarında olduğunu belirten Ataselim, doğalgazla bu masrafın 25 milyon liraya kadar düşeceğini vurguladı.

Ataselim, doğalgazın getireceği ekonomik tasarrufun yanı sıra yaşam standartlarındaki artışın da önemli olduğunu kaydetti.

Yüklenici firma yetkilisi Akif Gümüşçıbık ise ilk etapta 10 kilometrelik kısmın bu yıl tamamlanacağını, ilerleyen süreçte de ilçenin tamamının doğalgazdan faydalanabileceğini ifade etti.

Kemalpaşa Kaymakamı, Arhavi Kaymakam Vekili Pınar Ayaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı tören, doğalgaz borularının döşenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılmasının ardından tamamlandı.

ETİKETLER
Artvin Doğalgaz
Sıradaki Haber
Sivas'ta zanaat atölyeleri açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Anadolu'nun yazıyla tanıştığı yer: Kültepe
21:03
Bakan Yumaklı: Sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için somut adımlar atmayı sürdüreceğiz
20:58
Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı
20:23
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
20:13
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batılı ülkeler, İsrail'e desteği sonlandırmalı
20:51
Hamas, Türkiye'nin UAD'daki İsrail soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladı
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
FOTO FOKUS
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ