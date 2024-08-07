Sivas'ta zanaat atölyeleri açıldı

Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, atölyeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi Yener, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, El Sanatları ve Teknolojisi, Grafik/Fotoğraf ve Bilişim Teknolojileri alanlarında açılan temel yaşam becerileri kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti.



Kurs faaliyetleri hakkında bilgi alan Yener, eğitimlere katılan öğrencilerle de sohbet etti. Yener, öğrencilere katıldıkları beceri eğitimi uygulamalarında eşlik etti. Yener, Milli Eğitim Bakanlığına hayata geçirilen Zanaat Atölyeleri ile 7. sınıftan itibaren istekli olan öğrencilerin becerilerini keşfetmelerine, temel mesleki becerileri kazanmalarına ve geniş kariyer seçeneklerinden faydalanmalarına imkân sağladığına dikkat çekti.



Öğrencilerin bu eğitimlere büyük ilgi gösterdiğini belirten Yener, "Öğrencilerimizin başvuruları doğrultusunda planlamalarımızı hızlı bir şekilde yapıyor ve eğitim çalışmalarını koordine ediyoruz" dedi.