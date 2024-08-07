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Güncel
AA 07.08.2024 19:06

Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi

Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, trafik kurallarını jandarma personeliyle deneyimleyerek öğrendi.

Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gündüz bakımevinde eğitim gören öğrencilerin sosyal hayata hazırlanmaları noktasında önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler, son olarak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Melen Su Park'ta bulunan trafik eğitim alanına götürüldü.

Burada Trafik Şubesi'nde görevli personellerce minik öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte yapılacaklar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra parkura çıkarılan öğrenciler, akülü motosiklet ve pedallı bisikletlere binerek kuralları uygulamalı öğrendi.

Öğrenciler, eğitim boyunca jandarma personeliyle keyifli vakit geçirdi.

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Düzce Trafik Eğitim
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