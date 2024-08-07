Açık 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.08.2024 18:44

Varto’da Kur’an kurslarına giden öğrencilere yüzme eğitimi

Muş’un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda yaz okulları kapsamında Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında “Yüzme Programı” düzenlendi.

Varto’da Kur’an kurslarına giden öğrencilere yüzme eğitimi

Varto ilçesinde yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen “Yüzme Programı” kapsamında kursa devam eden öğrenciler, Varto Gençlik Merkezi'nin kapalı havuzunda gönüllerince yüzerek eğleniyorlar.

İlçe Müftüsü Fatih Arslan, yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, hayata her türlü hazır hale getirmek, derslerindeki başarılarının yanı sıra sportif etkinliklerle de zamanlarını verimli geçirmeleri için bu tür etkinlikleri yaptıklarını söyledi. Arslan, “Amacımız, öğrencilerimizin başarılı ve aynı zamanda ahlaklı bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu tür sosyal ve sportif faaliyetler öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Böylece hem yaz Kur’an kurslarına devamlılık sağlanmakta hem de öğrenciler etkinliklerde arkadaşlarıyla bir araya gelerek doyasıya eğlenmektedirler” dedi.

Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş ise yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında eğitim aldıklarını belirterek, “Çocuklarımız çok mutlu, inşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur” ifadelerini kullandı. Yüzme programına katılan öğrenciler ise yüzme programını çok sevdiklerini, hayatlarında unutulamayacak nitelikte zaman geçirdiklerini ve böyle bir program düzenlenmesi nedeniyle de emeği geçenlere teşekkür ettiler.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Hakkari'de doğaseverler İkiyaka Dağları ve buzul gölünü gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:15
Yılmaz: Türkiye'nin hazırladığı dosya İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişim
19:07
Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı
19:06
İsrailli askerin itirafı: Gazze'ye geri dönmek istemiyoruz
18:24
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19
Kılıç: İsrail hükümetinin mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız
18:01
"Çelik Kubbe" Yunan basınında
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
FOTO FOKUS
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ