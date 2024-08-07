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Güncel
AA 07.08.2024 18:36

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Dereköy'de çıkan yangın üzerine yetkililerden yardım istendi.

Olay yerine Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerinin itfaiye birimleri, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, köylülerin de yardımıyla evlere ve ormana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bir evin bahçesinde bulunan kovanlardan çıkan arılar ise yangına müdahale etmeye çalışan bazı köylüleri soktu. Bu kişilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Köyde 10 dekar arazide zarara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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