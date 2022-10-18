Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
[Fotograf: AA]
Ardahan ve Artvin arasındaki dağların tepeleri karla kaplandı.
Ardahan'da dün etkili olan sağanak bu sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kardan dolayı başta Ardahan ve Artvin arasındaki dağların tepeleri olmak üzere birçok yüksek nokta beyaza büründü.
İlde karın yanı sıra yüksek kesimlerde sis de etkisini gösterdi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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