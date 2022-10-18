ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak olan ALES başvuruları ile adaylar müracaatlarını tamamlayacaklar.

Takvime göre ALES başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. ALES 3 geç başvuru tarihi ise 18 Ekim 2022

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar.

ALES geç başvuru sınav ücreti ise 277,50 TL olarak belirlendi.

ALES/3 ne zaman gerçekleştirilecek?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN