Kentte, uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kura Caddesi'nde denetim yapıldı.

Üstünde bir miktar metamfetamin ile bonzai ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.