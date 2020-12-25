Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Kentte, uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kura Caddesi'nde denetim yapıldı.
Üstünde bir miktar metamfetamin ile bonzai ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
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