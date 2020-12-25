Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da şüpheli poşet fünyeyle patlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman PTT Başmüdürlüğü önüne bırakılan şüpheli poşet, fünyeyle patlatıldı.
Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında PTT önündeki polis barikatına bırakılan poşeti görenler, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışmasının ardından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.
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