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Güncel
AA 16.02.2024 14:53

Ardahan’da öğrenciler "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi

Ardahan'da lise öğrencileri, Orgino Medya ile TRT’nin ortak yapımı "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi.

Ardahan’da öğrenciler "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Bürosu tarafından kentteki öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Polis araçlarıyla Ardahan Üniversitesi'ndeki sinema salonuna getirilen lise öğrencileri, Vali Hayrettin Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile beraber "Nefes: Yer Eksi İki" filmini seyretti.

Öğrencilerle sohbet eden ve onlara çeşitli hediyeler veren Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, etkinliği organize edenlere teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin akademik çalışmalara katkı sunacağını ifade eden Çiçek, "Size düşen derslerinize iyi bakmak, iyi çalışmak. Biz her zaman size destek olmak için çalışıyoruz, onun gayretindeyiz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de etkinliğe katılan öğrencilerin keyifli bir zaman geçirmelerine vesile olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Hamza Yılmaz da filmi izlerken şehitler hakkında çok farklı bilgilere sahip olduğunu söyledi.

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