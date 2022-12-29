Türkiye'de en çok nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulurken, sağlıkta, turizmde ve sanayide devletin yaptığı hamlelerle açık giderek kapanıyor. Meslek liseleri de bu noktada önemli bir eksiği gidermede büyük rol üstleniyor. Ardahan’da eğitim veren Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de kentteki kurum ve okullar için üretim yaparak, öğrencilerine mesleki yeterlilik kazandırıyor.

Okulun Ardahan’da sanayide yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına önemli olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, `Meslek lisesi memleket meselesi` sloganıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Ardahan’da da güzel projelere imza atıldığını belirtti.

Öğrencilerin hem mesleki olarak yeterlilik kazandığını hem de döner sermayeden öğrenci ve öğretmenlerin belirli bir oranda ücret alarak motive olduğunu söyleyen Bulut, ’’Göreve başladığımızda döner sermaye ile ilgili bir gelirimiz yoktu. Şu anda Bakanlığımızın da desteği ile kasım ayı sonuna kadar 5 milyon liralık bir ciroya ulaştık ve yılsonu hedefimiz 6 milyon lira. Buradaki amaç sadece ciro yapmak değil, öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması ile piyasada ve iş alanlarında nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek. Bu çerçevede döner sermayesi olan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal, mobilya, elektrik, motor, tesisat teknolojisi bölümleri mevcut. Aynı zamanda Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de kimya bölümü, yiyecek içecek sınıfı, giyim ünitesi, güzellik saç bakım ve benzeri çocuk gelişimi bölümü ve günlük 10 bin ekmek kapasiteli fırın bölümünü ilave ettik. Günlük 10 bin kapasiteli fırında üreteceğimiz ekmekle özellikle taşıma ve pansiyonlu okullarımızdaki öğrencilerimizin ekmek ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Burada rekabetten ziyade piyasanın ihtiyaçlarını da cevaplamak amacımız. Burada en büyük mutluluğumuz öğrencilerimizin bu alanda yetkin olmalarını sağlamaktır. Artık piyasada nitelikli insan gücünü yakalayamıyoruz algısını kırmak. Bakanlığın bu konuda çok büyük çalışmaları var'' dedi.

Bulut, ’’Burada amacımız okullarda neler oluyor. Öğrencilerimiz ne aşamada ve nereye gidiyor. Bunlardan piyasaların da haberdar olması. Bu çerçevede mesleki okullarımızın tekrar görünürlüğünü öne çıkararak, yüksek kalitede ürün sunma ve bu çerçevede nitelikli öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyoruz’’ şeklinde konuştu.