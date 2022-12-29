Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’ta bir işyeri yandı
[Fotograf: İHA]
Kars’ta bir işyerinde bilinmeyen nedenle dolayı yangın çıktı. Çıkan yangınla işyeri kullanılamaz hale geldi.
Gece yarı işyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek önce kontrol altına aldı, ardından soğukta çalışması yaptı.
Polis ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının neden çıktığı araştırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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