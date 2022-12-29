Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çıktı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı.
Seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis kazayla ilgili incelemelerde bulundu.
Etiketler: Elazığ
Son Haberler
- 17:55
- 17:39
- 17:31
- 17:54
- 17:22
Sıradaki Haber
Sinop'ta eğlence mekanlarına yönelik uygulama yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz