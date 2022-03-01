Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, 12 bin 733 lira ceza kesildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Göle ilçesine Bağlı Köprülü Beldesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bu adrese gitti.
Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 12 bin 733 lira ceza uygulandı.
Kumar oynayanlara yer temin eden bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
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