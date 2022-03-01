Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Göle ilçesine Bağlı Köprülü Beldesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bu adrese gitti.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 12 bin 733 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlara yer temin eden bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.