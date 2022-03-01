İlçe bağlı Maden köyü muhtarı Musa Çimen'in babası Ali Vehbi Çimen (90) yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti.

Çimen'in cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle aralarında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulması nedeniyle araçla taşınamadı.

Bunun üzerine kızağa konulan cenaze, köy sakinlerince sırasıyla çekilerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mezarlığına götürüldü.

Çimen'in cenazesi burada toprağa verildi.

Köy muhtarı Musa Çimen, çok dar ve dik olan köy içindeki yollara iş makinelerinin giremediğini, bu nedenle kardan kapalı yolların açılamadığını söyledi.

Babasını toprağa vermenin acısını yaşadığını dile getiren Çimen, "Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve kızakla 2 kilometrelik yol boyunca cenazemizi taşıyan köy halkına, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederim." dedi.