Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Ardahan-Şavşat-Posof ve Çıldır ile Çıldır-Aktaş kara yollarında da akşam saatlerinde tipinin etkisini arttırması dolayısıyla sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 11 araç Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.