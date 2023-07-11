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Güncel
AA 11.07.2023 20:13

Ardahan'da doğa yağmurlar sonrası renklendi

Ardahan'ın yaklaşık 2 bin rakımdaki doğası, yağmurların ardından zengin bitki örtüsü ve çiçeklerle renklendi.

Ardahan'da doğa yağmurlar sonrası renklendi

İlde, özellikle Ilgar Dağı etekleri ile sarıçam ormanları, papatya ve gelincik gibi çiçeklerle kaplandı.

Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolunun yakınlarında da açan çiçekler, güzergahı kullananlara doğal güzellikler arasında mola verme imkanı sunuyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, tabiatın özellikle haziran ayından itibaren daha da renklendiğini söyledi.

İlkbaharda bölgeye gelenlerin çoğunun tercihinin bu güzellikleri görmek olduğunu dile getiren Demirci, "Bu mevsimde Ardahan'ın tamamı renklere bürünür. Bunu fırsat bilen doğaseverler de görmek istiyor. Yerli ve yabancı turistlerimiz doğa ile baş başa kalmayı tercih ediyor" dedi.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da bu mevsimi tabiatta geçirmeyi tercih ettiğini belirterek, "Bugün Damal ilçemizde Ilgar Dağı eteklerindeki doğa ile baş başa kalmak istedik. Birbirinden güzel açan çiçekleri de görüntülemeye çalıştık. Buralar harika, bizzat solumak lazım" ifadelerini kullandı.

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