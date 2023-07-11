Mersin’de makilik alanda çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü

Taşucu Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye aracı ile 1 su tankeri ve Silifke Emniyet Müdürü İsmail Petek’in organizesinde İl Emniyet Müdürlüğünün 1 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı müdahale etti.





Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, yerleşim alanlarının olduğu bölgede tedbir alındı. Yangında 30 dönümlük makilik alan tamamen yanarken, alan içinde bulunan ahşap elektrik direkleri de zarar gördü. Bölgede yangından dolayı elektrik kesintisi uygulanırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.