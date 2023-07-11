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Güncel
İHA 11.07.2023 18:48

Mersin’de makilik alanda çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü

Mersin'in Silifke ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın; havadan ve karadan müdahaleyle söndürülürken, yangında yaklaşık 30 dönüm makilik alan zarar gördü.

Mersin’de makilik alanda çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü

Taşucu Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye aracı ile 1 su tankeri ve Silifke Emniyet Müdürü İsmail Petek’in organizesinde İl Emniyet Müdürlüğünün 1 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı müdahale etti.

Mersin’de makilik alanda çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü



Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınırken, yerleşim alanlarının olduğu bölgede tedbir alındı. Yangında 30 dönümlük makilik alan tamamen yanarken, alan içinde bulunan ahşap elektrik direkleri de zarar gördü. Bölgede yangından dolayı elektrik kesintisi uygulanırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

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