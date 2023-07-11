Bilecik için tehlikeli sıcaklar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününden itibaren öğlen 12.00 ile 16.00 saatleri arasında bölgeyi etkisi altına alacak sıcaklıklar 5 ila 7 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bilecik’i de etkisi altına alan sıcaklarda önümüzdeki günlerde 32-36 derece arası bir sıcaklık beklenmekte. Kronik rahatsızlığı olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar içinde güneş çarpmasına karşın tedbirli olunması gerekir" denildi.