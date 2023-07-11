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Güncel
AA 11.07.2023 17:52

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Alevler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında, fıstık çamı ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu 1 hektarlık alan zarar gördü.

Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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