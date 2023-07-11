Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi.





Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Alevler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında, fıstık çamı ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu 1 hektarlık alan zarar gördü.

Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.