Haber Giriş: Kaynak: AA
Ardahan'da bulunan yaralı şahin ile kukumav kuşu tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da bulunan yaralı şahin ve yavru kukumav kuşu tedavi altına alındı.
İlçelerden Damal'da askerlerin bulduğu yaralı şahin ile Göle'de vatandaşlarca fark edilen yavru kukumav kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerine teslim edildi.
Görevlilerce Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşlar, tedavi ve bakımlarının tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.
Son Haberler
- 18:25
- 18:19
- 18:07
- 18:03
- 17:40
Sıradaki Haber
Gazze'de vücut geliştirme sporuna gönül veren genç avukat, ön yargıları aşarak kadınlara öncülük ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz