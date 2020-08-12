Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de denize giren emekli öğretmen boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize giren emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Uğur Sitesi'nde oturan emekli felsefe öğretmeni Meral Gürsoy (78), sitenin önünden denize girdi.
Bir süre sonra Gürsoy'n denizin üstünde hareketsiz durduğunu fark eden site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından denizden çıkarılan Gürsoy, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürsoy, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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