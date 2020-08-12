Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında denetlemelerde bulunan Kaymak, Hanönü Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan'ı da makamında ziyaret etti.

Denetimlerinin ardından ilçeyi gezen Osman Kaymak'a, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan eşlik etti.