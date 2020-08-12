Hukuk fakültesinden 10 yıl önce mezun olan 33 yaşındaki Ayla, vücut geliştirme sporuna başlama hikayesini ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Küçük yaşlardan itibaren vücut geliştirme sporuna ilgi duyduğunu aktaran Ayla, genel olarak muhafazakar yapısıyla bilinen Gazze'de kendi kendini eğiterek bu sporun inceliklerini öğrendiğini söyledi.

Gazze'deki spor salonlarının bir kısmında erkekler ile kadınların ayrı zamanlarda spor yapabildiğini belirten Ayla, kadınların vücut geliştirme sporuna ilgisinin zamanla arttığını ve normalleştiğini ifade etti.

Filistinli genç kadın, geçen yıldan bu yana Gazze'de bu sporla ilgilenen kadınlara antrenörlük yapmaya başladığını da aktardı.

Hem avukat hem sporcu

Ayla, mesleğinin kendisini spor yapmaktan alıkoymadığını, hatta avukatlıkla vücut geliştirmenin ortak yanları bulunduğunu dile getirdi.

"Avukatlar ve vücut geliştirme sporcuları odaklanmaya ve kişilik gelişimine önem verirler." diyen Ayla, sporun kadınların sosyal hayata katılımında da büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Gazze'de kadınların vücut geliştirme sporu yapmasıyla ilgili yanlış algıları düzeltmeye çalıştığını kaydeden Ayla, şunları söyledi:

"Bu spor, kadının değerinin artmasına katkıda bulunarak kadınların farklı aktivitelere katılabileceklerini gösteriyor. Kadınların kendilerine güvenlerinin artmasını sağlayarak, onların daha orantılı ve güzel bir vücuda kavuşmasına yardımcı oluyor."

"Kadınların her türlü sosyal aktiviteye katılma hakları var"

Ayla, eğitim esnasında sporcu kadınları bu konuda bilinçlendirmeye çalıştığını belirterek, "Toplumun genel kabulüne karşın onlara sağlığın önemini ve egzersiz yapmanın faydalarını anlatıyorum. Mantık sınırları dahilinde olduğu müddetçe, kadınların istedikleri her türlü sosyal aktiviteye katılma hakları var." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman spor salonunda çalışırken çevreden insanların meraklı bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Ayla, "Bu durumdan endişelenmek yerine, bununla başa çıkma gücümün daha çok olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Vücut geliştirmenin hastalıklara karşı direnç sağlama, kan dolaşımını artırma ve vücudun şekle girmesine yardımcı olma gibi sağlık açısından birçok faydası olduğuna işaret eden Ayla, sosyal medya platformlarında da çalışmalarını paylaştığını ve kadınları bu spora teşvik ettiğini sözlerine ekledi.