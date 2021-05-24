Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kayabeyi köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı alındı.

Köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.