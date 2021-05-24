Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kayabeyi köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı alındı.
Köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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