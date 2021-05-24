Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı ile merkez Çukurova ilçesindeki 2 iş yerinde ve D-400 kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 1020 paket sigara, 200 kilogram tütün, 3 bin 280 doldurulmuş makaron, 122 bin boş makaron, 984 cinsel içerikli ürün, 80 kilogram nargile tütünü ve 37 hırdavat malzemesi ele geçirildi.
Polis, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü
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