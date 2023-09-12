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Güncel
İHA 12.09.2023 15:12

Ardahan'da 138 bin 650 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 138 bin 650 kök Hint keneviri, Jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Ardahan'da 138 bin 650 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, uzaktan algılama ve görüntü analiz sistemiyle kendiliğinden yetişen 138 bin 650 kök Hint keneviri tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Çalışmalar neticesinde `uzaktan algılama ve görüntü analiz` sistemiyle Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi ve Kurtkale köyleri bölgesinde kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde, 138 bin 650 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı. Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

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