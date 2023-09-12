Sivas'ta öğrenci servisleri denetlendi

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekiplerince şehrin farklı noktalarında denetim yapıldı.
Denetimlerde trafik polisleri, şoförlerin ve araçların belgelerini kontrol etti.
Ulaş ilçesinde de öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde araçların teknik donanımı ve şoförlerin evrakları kontrol edildi.
Ulaş İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz, öğrencilerin güvenli seyahat etmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.