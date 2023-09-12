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Güncel
İHA 12.09.2023 14:57

Köylerini saran yangını kovalarla söndürdüler

Batman'ın Sason ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürmek için köyün kadın ve erkekleri adeta seferber oldu. Kovalarla su taşıyan köylüler, 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Köylerini saran yangını kovalarla söndürdüler

Sason ilçesine bağlı Dereköy'de henüz belirlenemeyen nedenle bir evin bahçesinde yangın çıktı. Kısa sürede kuru otlar nedeniyle hızla yayılan yangına ilk müdahaleyi köyün kadın ve erkekleri kovalara doldurdukları sularla yaptı. İmece usulüyle kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale eden köylüler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından köye ulaşan itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle tutuşan ağaçlarda soğutma çalışmaları yaptı. Köylülerin yoğun çabası görenlerin takdirini kazandı.

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