Arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisini tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeytinbağı Mahallesi’nde meydana geldi.



Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Tufan Y. ile Mehmet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y., av tüfeği ile Mehmet Y.’a ateş açıp, kaçtı.



Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y.’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Y.’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma şüpheli Tufan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.