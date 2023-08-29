Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 29.08.2023 22:32

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisini tüfekle öldürdü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Mehmet Y., arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisi Tufan Y. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisini tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeytinbağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Tufan Y. ile Mehmet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y., av tüfeği ile Mehmet Y.’a ateş açıp, kaçtı.

Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y.’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Y.’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma şüpheli Tufan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Van'da sağanak sele yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:47
ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık ilave askeri yardım
22:48
Selçuk Bayraktar: Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var
22:39
Mozart'ın yeni doğan bebeklerde ağrı kesici etkisi yaptığı ortaya çıktı
22:23
Memur zammı için son toplantı perşembe
22:05
Tiktok, İsveç'te Kur'an'a saldırlar gerçekleştiren Momika'nın hesabını para kazanmaya kapattı
21:30
New York Belediyesi cuma ezanının açıktan okunmasının önündeki engeli kaldırdı
Antalya’da JAK Timi halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı
Antalya’da JAK Timi halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı
FOTO FOKUS
"Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip
"Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ