Van'da sağanak sele yol açtı

Öğle saatlerinde başlayan yağış, akşam etkisini arttırdı.
Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Gürpınar'ın Yatağan ve İpekyolu ilçesinin Sarmaç Mahallesi'nde sel meydana geldi.
Bahçe duvarlarının yıkıldığı bölgede bazı evler su ve çamurla doldu.
Su birikintilerinin ulaşımı aksattığı bölgede Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarım alanlarında inceleme yaptı.
İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle, Bostaniçi, Karşıyaka ve Karakoç mahallelerinde bazı dereler taştı, su baskınları oluştu.