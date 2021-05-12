Kocaeli'de alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan E.A'nın Karamürsel'de olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda E.A'yı gözaltına aldı.

E.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.