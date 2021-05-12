Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kocaeli'de alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan E.A'nın Karamürsel'de olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda E.A'yı gözaltına aldı.
E.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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