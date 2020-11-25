Araç muayene ücreti ne kadar oldu? 2020 araç muayene ücretleri...
2020 yılında araç muayene ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Muayene ücretlerinde değişiklik var mı? İşte 2020’de uygulanacak araç muayene tarifesi...
2020’de uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. 2020 yılında muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi.
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
2019 yılında muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 lirayken otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liraydı. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 142,78 lira olarak belirlenmişti.
2020 yılı araç muayene ücretleri…
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,2 lira
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64