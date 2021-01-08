Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, üreticileri ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Altun, yağışların az olması nedeniyle üreticilerin kuraklık endişesi taşıdığını söyledi.

Başkan Altun, bu yıl Araban Ovası'nda 130 bin dönüm civarında makarnalık ve ekmeklik buğday, 35 bin dönüm civarında sarımsak ve 3 bin dönüm civarında da arpa ekili alan olduğunu belirtti.

Hasan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'de makarnalık ve ekmeklik buğday, sarımsak, karpuz, kavun, sebze, meyve ve Antep fıstığı üretiminde ilk sıralarda yer alan Araban Ovası'nda kış mevsiminde yağışların beklenen seviyede olmaması ve zirai don yaşanması nedeniyle çiftçileri kuraklık endişesi sardı. 2020 yılının son günlerinde aralıklarla birkaç gün gerçekleşen hafif yağışların haricinde Araban ilçesinde neredeyse hiç yağış olmadı. Aksine gündüzleri hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üstünde geçti, geceleri de ayaz ve zirai don olayının yaşanmasıyla çiftçilerimiz, kuraklık yaşanacağı endişesiyle sarımsağı, sondaj kuyularından hayli maliyetle, yağmurlama sistemi ile sulamaya başladı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların gerçekleşmemesi halinde 2021 yılı Arabanlı çiftçiler açısından çok sancılı geçecek. Bu durum en çok sarımsak, buğday, arpa ve nohut üreticileri ile Antep fıstığı üreticilerini büyük zarara uğratır diye endişe ediyoruz. Kuraklığın devam etmesi halinde Araban Ovası'nda sarımsak, buğday, arpa, nohut ile Antep fıstığı üretimi yapan çiftçiler, 2021 yılı hasat dönemini zarar ile kapatarak mağduriyet yaşayacak."

Ocak ayında yağmurlama sistemi ile sulama yapan üreticilerden Erol Sülüker, kuraklığa karşı Çat Boğazı Barajı ve Harmancık Barajı'nın tamamlanıp bölgede kuru tarım yapılan arazilerin su ile buluşmasını umduklarını ifade etti.