Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Faruk Alkaya'dan bilgi aldı.

Parkta çocuklara trafik eğitimi verileceğini ifade eden Yılmaz, "Parkımızda, çocuklarımızın iyi bir trafik eğitim alması sağlanacaktır. Okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamına uyumlarının sağlanması, trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak, farkındalık yaratmak amacıyla her ilde trafik eğitim parkı oluşturması planlanıyor." ifadelerini kullandı.