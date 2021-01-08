Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel'in de katıldığı denetimlerde ekipler, semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Önel, vatandaşlara tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulunarak, salgının tedbirler sayesinde atlatılabileceğini hatırlattı.
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