Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 28 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 28 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 evden hırsızlıkla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını bir zanlının gerçekleştirdiğini belirledi.
Yaklaşık iki ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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