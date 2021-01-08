İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 evden hırsızlıkla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını bir zanlının gerçekleştirdiğini belirledi.

Yaklaşık iki ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.