Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kamyonetle pikap çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 BV 304 plakalı kamyonetle 65 AFF 444 plakalı pikap, Elazığ-Bingöl kara yolu İsmet Paşa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjdeki ağaca çarparak durdu.
Kazada sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Elazığ'da kamyonetle pikap çarpıştı: 6 yaralı
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