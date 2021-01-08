Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da bitkin halde bulunan su maymunu yavrusu tedavi edildi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da bir kişinin bitkin halde bulduğu su maymunu yavrusu, tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı.
Yöre halkından Sedat Aydın, Yaycı köyü yakınlarındaki sulak alanda bir su maymunu yavrusunun hareketsiz durduğunu gördü.
Aydın'ın durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşadığı bilinen, Güney Amerika kökenli su maymunu tedavi altına aldı.
Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunu yavrusu, gerekli tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.
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