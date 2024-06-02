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Eğitim
TRT Haber 02.06.2024 13:56

LGS soru kitapçıkları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" adresinden yayımladı. LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

LGS soru kitapçıkları yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.

İki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak

Cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

Sözel bölüm kitapçığı için tıklayınız

Sayısal bölüm kitapçığı için tıklayınız

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