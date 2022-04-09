Araban Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında düzenlenen toplantıda, Psikolog Ali Karakuş ve Sosyolog Ayşe Yılmaz tarafından Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'nün verdiği hizmetler hakkında gerekli bilgiler verildi.

Daha sonra Kaymakam Sevgili, daire amirleri ve rehber öğretmenlerinin kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik görüş ve önerilerini dinledi.

Çocuk koruma kapsamında verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılmasının ardından toplantı son buldu.