Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 10 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.