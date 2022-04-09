Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyü bölgesinde bulunan köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 31 AZH 23 plakalı tır, kara yolundaki Zap Karakolu yakınında bulunan köprüden Zap Suyu'nun kıyısına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
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