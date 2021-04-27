Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araban sarımsağı tescil yolunda
[Fotoğraf:AA]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban sarımsağını AB'de tescillenmesi için başvuruda bulundu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretli Araban sarımsağının Avrupa Birliğinde de tescillenmesi için başvuru yaptı.
Avrupa Komisyonu'nda yapılacak inceleme, ilan ve tescillenme süreçlerinin sonunda kentin vazgeçilmez lezzeti olan Araban sarımsağının Avrupa'da da Gaziantep lezzeti olduğu tescillenmiş olacak.
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