Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretli Araban sarımsağının Avrupa Birliğinde de tescillenmesi için başvuru yaptı.

Avrupa Komisyonu'nda yapılacak inceleme, ilan ve tescillenme süreçlerinin sonunda kentin vazgeçilmez lezzeti olan Araban sarımsağının Avrupa'da da Gaziantep lezzeti olduğu tescillenmiş olacak.

