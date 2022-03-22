Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili...
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi yayımlandı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 İkinci dönem ara tatili...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
İkinci Dönem ara tatili ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.
[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]
Yaz tatili ne zaman?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çaldı.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arası gerçekleşti.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak.
Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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