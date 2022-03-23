Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yeri nasıl sorgulanır? 2022 AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
2022 Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları için tarih yaklaşırken sınav giriş yerleri yayınlandı mı?
Açıköğretim Fakültesi ara sınavları için sınav giriş yerleri henüz yayınlanmadı.
AÖF sınav tarihleri
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav yerleri önceki dönemlere bakıldığı zaman sınav tarihinin bir hafta öncesinde ilan ediliyordu. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
Etiketler: Açıköğretim Sınav Takvimi
Sıradaki Haber
Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz