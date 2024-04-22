Anzer balı üretimi yapan arıcılar yeni sezondan ümitli

Rize’nin İkizdere İlçesi Anzer Yaylası'nda üretilen ve coğrafi işaretli olarak tescillenen Anzer balının üreticileri yeni sezona hazır. Arıcılar, kış mevsiminde arıların zarar görmemesi için petekleri düşük rakıma indirdi ve bahar mevsiminde tüm bakımlarını gerçekleştirdi. 2 bin 300 rakımda yetiştirilen Anzer balı, 400’ü aşkın çiçek türünden elde ediliyor.



Rekoltenin yüksek olması bekleniyor



Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, havaların güzel gitmesi sayesinde yeni sezonda rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini belirtti. Arıların doğada beslenme durumlarının iyi olduğunu ve Anzer Yaylası'nda balın çok verimli geçeceğini düşündüklerini ifade eden Deniz, Anzer balı üretimine Mayıs ayının 20'sinde başlayacaklarını söyledi.



Fiyat artışı gerçekleştirilecek.



Deniz, Anzer Balı'nın fiyatının üreticileri ve tüketicileri üzmeden artırılacağını belirtti. Geçen yıl tahlillerin gecikmesi nedeniyle satışların ağustos ayında başladığını söyleyen Deniz, bu yıl satışların daha erken başlayacağını umduklarını dile getirdi. Balın fiyatının yaklaşık bir ay içinde belirleneceğini ifade eden Deniz, tahmini olarak 3 bin 500 TL civarında belki de daha yüksek bir fiyatın belirleneceğini sözlerine ekledi.