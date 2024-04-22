Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli askeri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri FETÖ/PDY gizli askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 15 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı deşifre edildi.