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Güncel
AA 22.04.2024 11:37

Çanakkale'de faili meçhul cinayet: 9 şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde faili meçhul cinayetin 9 şüphelisi 10 yıl sonra gözaltına alındı.

Çanakkale'de faili meçhul cinayet: 9 şüpheli 10 yıl sonra yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Çanakkale'de Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisinde 16 Ağustos 2014'te kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Maktulün kimliğinin ve şüphelilerinin tespit edilmesi amacıyla özel ekip oluşturuldu. Kimliği belirsiz erkek cesedi Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.

Cesetten alınan İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankası'nda bulunan DNA örnekleri ile şüphelilerden alınan DNA örneklerinin eşleştirilmesi sonucu şüphelilerden birinin Z.C. olduğu tespit edildi.

Z.C. ile bağlantılı olan zanlılar üzerinde yapılan saha çalışmaları sonucu Çanakkale'de 8, İstanbul'da 1 olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.

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